Incidentes durante Clássico em Alvalade: duas detenções e oito pessoas identificadas

por RTP

Durante o jogo entre o Sporting e o Porto na última noite, no Estádio de Alvalade, 17 pessoas ficaram feridas. Uma estrutura em vidro da bancada do primeiro piso, onde se encontravam os adeptos do Porto, partiu durante os festejos do primeiro golo da equipa dos dragões.

Os estilhaços caíram para a bancada do Piso 0, onde estavam os adeptos do Sporting. Os feridos acabaram por ser assistidos no exterior do Estádio. Um deles foi encaminhado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

As autoridades estão a verificar as imagens de videovigilância, para perceber o que provocou a queda da estrutura em vidro.

Há, ainda, registo de duas detenções e de quatro autos de notícia por arremesso de objetos.
