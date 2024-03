Invasão de abelhas interrompe jogo de ténis. Carlos Alcaraz e Alexander Zverev sob ataque

EPA

O insólito aconteceu quando ainda decorria os primeiros minutos do jogo entre Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.



O árbitro deu ordem para recolherem ao túnel, para se protegerem destes insectos.



Carlos Alcaraz confessou que nunca viu nada assim. Apesar do susto e deste ataque de abelhas, o tenista espanhol acabou por vencer o adversário, por 6-3 e 6-1, e seguiu assim em frente para as meias-finais do torneio de Indian Wells.