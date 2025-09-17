Isaac Nader campeão do Mundo dos 1.500 metros. "Esta medalha é minha"
Foto: Aleksandra Szmigiel - Reuters
É o sonho de uma carreira. Isaac Nader define, assim, a medalha de ouro conquistada esta tarde, em Tóquio. O atleta português sagrou-se campeão mundial nos 1500 metros em mais um momento histórico para o atletismo nacional.
Isaac Nader é o oitavo campeão do mundo português, conseguiu a quarta medalha portuguesa nos 1.500 metros, depois das duas de Carla Sacramento, ouro em Atenas1997 e bronze em Gotemburgo1995, e da de bronze de Rui Silva, em Helsínquia2005.