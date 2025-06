Italiano Francesco Farioli está cada vez mais próximo de ser o novo treinador do FC Porto

A RTP apurou que o anúncio da contratação do técnico de 36 anos deverá ainda demorar alguns dias. Nesta altura, André Villas-Boas ainda procura uma solução para a rescisão de contrato com Martín Anselmi.

Só depois de resolvido este problema é que o clube azul e branco vai anunciar o novo técnico.



Jorge Costa e Andoni Zubi-zarreta vão continuar na estrutura do futebol e estão a preparar, com o presidente, o reforço do plantel.



Francesco Farioli treinou o Ajax na última época, mas demitiu-se depois de ter perdido o campeonato na última jornada para o PSV.



Antes disso orientou os franceses do Nice.