Jaime Marta Soares aponta culpas a Rui Borges e Trincão pelo empate frente ao Braga

Ainda a lamber as feridas do comprometedor empate frente ao Sporting de Braga, por 1-1, o ex-presidente da MAG dos leões relaciona ambas as figuras para um corrosivo contexto do estado de coisas para os lados de Alvalade.Jaime Marta Soares não poupa também nas críticas ao presidente Frederico Varandas a quem aponta grandes responsabilidades.Já sobre a recente polémica que envolveu Conrad Harder e Rui Borges, o ex-presidente da MAG do Sporting afirmou que até que o treinador dos leões já veio a terreiro pedir desculpas ao avançado dinamarquês Conrad Harder.Declarações proferidas à Antena 1 por Jaime Marta Soares, o ex-presidente da Mesa da Assembleia-Geral (MAG) do Sporting Clube de Portugal.