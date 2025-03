Joana Martins está de regresso à seleção nacional

A jogadora do Sporting é a única novidade numa lista que integra 25 jogadoras. Há duas grandes ausências da convocatória: Jéssica Silva e Kika Nazareth, ambas com lesões que as vão afastar dos relvados durante bastante tempo.

As escolhas do selecionador Francisco Neto foram anunciadas esta manhã na Cidade do Futebol.



A seleção feminina portuguesa prepara-se para o duplo duelo ibérico a contar para a terceira e quarta jornadas da Liga das Nações.



O primeiro jogo com Espanha é a 4 de abril, em Paços de Ferreira.



A seleção portuguesa divide nesta altura a liderança do grupo 3 com a Inglaterra com quatro pontos em duas jornadas.