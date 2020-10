João Almeida e Rúben Guerreiro chegaram a Portugal

Os dois ciclistas que brilharam na Volta a Itália aterraram em Lisboa esta segunda-feira. João Almeida ficou no 4.º lugar da prova, a melhor classificação de sempre de um português, no Giro. Rúben Guerreiro venceu a nona etapa e terminou a competição com a camisola azul, símbolo do vencedor do prémio da montanha.