João Almeida expõe as razões dos 4 segundos perdidos para o líder Vingegaard
Foto: Reuters
João Almeida perdeu quatro segundos para Vingegaard ao deixar o líder da prova bonificar num sprint intermédio de Salamanca, na 18ª etapa da Volta a Espanha.
Agora, o português e dinamarquês estão separados por 44 segundos antes da etapa decisiva deste sábado.
À Antena, João Almeida justificou porque perdeu 4 segundos para Vingegaard.
O seu companheiro de equipa, o português Ivo Oliveira, afirmou também à Antena 1 que tudo se resolve amanhã, sábado, numa luta a dois.