João Diogo Manteigas esperava que Rui Costa assumisse responsabilidades

O candidato à presidência do Benfica, João Diogo Manteigas, disse que esperava a rescisão do contrato de Bruno Lage e do afastamento do atual dirigente Rui Costa após a derrota do Benfica frente aos azeris do Qarabag, na estreia da Liga dos Campeões. Questionado na RTP 3 sobre a contratação de José Mourinho, João Diogo Manteigas garantiu "herdar sempre o que o Benfica me der".

