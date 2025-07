João Pinheiro será o árbitro da Supertaça Europeia

Foto: Lusa

A Supertaça Europeia entre PSG e Tottenham será arbitrada pelo português, depois de ter sido o quarto árbitro na final da Liga dos Campeões entre PSG e Inter de Milão.



O advogado de 37 anos será auxiliado por Bruno Jesus e Luciano Maia. Tiago Martins será o VAR e Fábio Melo e o neerlandês Pol Van Boekel os vídeo-árbitros assistentes.



João Pinheiro estará na Supertaça Europeia, a 13 de agosto, em Udine, Itália e será o árbitro da partida entre o PSG, vencedor da Liga dos Campeões e o Tottenham, vencedor da Liga Europa.



O presidente da Federação, Pedro Proença, reagiu com "orgulho" numa mensagem publicada no site do organismo.