Joey Barton suspenso por vício em apostas desportivas

Foi punido com 18 meses de castigo e multado em 35 mil euros pela Federação Inglesa de Futebol.



Joey Barton já reagiu, através de uma nota colocada no site oficial do jogador na internet, onde anuncia o final de carreira antecipado e afirma ainda que tem lutado para combater o vicio do jogo.



O internacional inglês garante também que este caso nada tem a ver com a combinação de resultados.