Jogo FC Porto-Vitória adiado para segunda-feira

O pedido foi formalizado pelos %u2018dragões%u2019 junto da Comissão Permanente de Calendários da Liga, tendo o jogo sido protelado em dois dias.



Além do adiamento dessa partida, a Liga modificou os horários de outros dois encontros da ronda, com a receção do Arouca ao AFS a passar para as 20h30 de sábado, enquanto a visita do Estrela da Amadora ao Estoril Praia acontecerá na segunda-feira, pelas 18h45.