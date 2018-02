Jogos Olímpicos de Inverno arrancam em PeyongChang

Portugal apresenta-se sem grandes expetativas e apenas dois atletas que nem residem no nosso país.



Kequeyen Lam, de 38 anos, compete em esqui de fundo e terá a honra de ser o porta-estandarte da delegação. O outro atleta é Arthur Hanse, de 24 anos, que participa numa prova de esqui alpino.



E para que uma delegação da Coreia do Norte pudesse estar presente na abertura da competição, um comité do Conselho de Segurança das Nações Unidas teve que aprovar essa viagem.



Uma aprovação necessária porque nessa delegação viaja um representante do regime norte-coreano sujeito a sanções e que agora está autorizado a viajar para a Coreia do Sul.



Esta delegação política norte-coreana deverá chegar esta sexta-feira e ficar até domingo na Coreia do Sul.



A claque da Coreia do Norte com 200 pessoas e os atletas já estão no país organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno.



A jornalista Rita Colaço dá-nos conta de algumas das preocupações com estes jogos de Inverno, a começar pelo local onde vai ter lugar a cerimónia de abertura.