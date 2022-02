Jogos Olímpicos de Inverno. Cerimónia de encerramento decorreu em Pequim

Portugal esteve representado neste evento por 3 atletas, todos no esqui: Vanina Oliveira, José Cabeça e Ricardo Brancal.



A Noruega foi a nação com mais medalhas conquistadas: um total de 37, 16 delas de ouro.



A Rússia com 32 e a Alemanha com 27 fecharam o pódio desta competição.



A próxima edição dos Jogos Olímpicos de Inverno será realizada em Itália em 2026.