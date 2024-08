Foto: Hugo Delgado - Lusa

Iúri Leitão é o primeiro português a subir ao pódio 2 vezes nas mesmas olimpíadas. Sozinho ganhou prata, na prova de Omnium e no sábado conquistou o ouro com Rui Oliveira, na prova de Madison.



Pedro Pablo Pichardo alcançou a prata no triplo a 3 centímetros do campeão olímpico.



A judoca Patrícia Sampaio foi a primeira medalhada destes jogos, ao conquistar o bronze.