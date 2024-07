Jogos Olímpicos. Ténis de mesa preparado para representar Portugal ao melhor nível

Na Expo Porte de Versailles, o palco está montado. As filas estão designadas para cada um dos protagonistas que querem ser uma pequena parte da história dos Jogos Olímpicos. A Arena Paris Sud, como foi designada, vai receber as provas de ténis de mesa, voleibol, andebol e as provas de halterofilismo.



E é aqui que encontramos os representantes portugueses no ténis de mesa. São cinco os atletas da comitiva portuguesa que nos próximos dias vão entrar em prova.A RTP teve acesso aos treinos de dois atletas que já conhecem a pressão de uns Jogos Olímpicos, mas que mostram o orgulho por poderem representar Portugal pela quinta vez no maior palco desportivo do mundo.





Tiago Apolónia começou esta viagem em Pequim, em 2008. Passados 16 anos, o mesatenista revela que tem trabalhado bem para chegar na melhor forma ao primeiro jogo. O sorteio não foi simpático para o português que vai defrontar o atual campeão da Europa, o alemão Dang Qiu.



“Estou extremamente feliz por poder representar Portugal mais uma vez neste grande evento desportivo e sei que é sinal do meu trabalho e que estou a fazer as coisas bem. É a quinta vez nos Jogos Olímpicos e são poucos os atletas que o conseguem e há um sentimento de muita felicidade e muita honra”.



No dia em que completar os 38 anos, Tiago Apolónia entrará em prova. Será no domingo, às 22h00.“Não vale a pena dizer se o sorteio é bom ou mau, é algo que não posso controlar. Obviamente que podia ter sido um pouco melhor,”, revela o mesatenista.“Ainda me lembro muito bem como foram os primeiros [Jogos] em 2008 e”.e deixa elogios ao adversário na primeira ronda: Anders Lind, a quem já ganhou algumas vezes e pretende “entrar com o pé direito” para alcançar a fase seguinte.A jogar na Liga Francesa, Marcos Freitas sente-se confiante com o apoio dos portugueses em Paris.A equipa de ténis de mesa de Portugal é composta por cinco jogadores. Para além de Tiago Apolónia e Marcos Freitas,, ambas a competirem pela terceira vez em Jogos Olímpicos.