Jogos Paralímpicos. Miguel Monteiro, medalha de ouro, regressa a Lisboa

Foto: António Antunes - RTP

"Foram meses intensos de treino e finalmente o trabalho que tivemos foi recompensado e estamos muito felizes com este resultado".



O atleta, especialista em lançamento do peso, acredita que é sempre possível melhorar os resultados alcançados, depois de um período que Miguel Monteiro quer "recarregar energias".



Miguel Monteiro diz querer desfrutar do momento e depois pensar em Los Angeles 2028.