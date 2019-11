Jorge Jesus está a viver o melhor momento da carreira, confessou o treinador em entrevista à RTP e Antena 1

Jorge Jesus viveu uma noite de glória no mítico Maracanã. O estádio encheu no passado domingo, com mais de 67 mil adeptos do Flamengo nas bancadas, para fazer a festa pela conquista do campeonato e da Taça dos Libertadores.