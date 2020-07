Jorge Jesus recorda "13 meses de uma união perfeita" no Flamengo

"Foram 13 meses de uma união perfeita, tempo em que fui muito feliz, me senti em casa, tivemos conquistas inesquecíveis. Mas hoje nos reunimos com a diretoria do Flamengo e decidimos que era o momento de encerrar nossa relação, sem mágoas, ressentimentos. Um rompimento que não deixará cicatrizes, somente lembranças de vitórias e títulos, de emoções que carregarei para toda vida", escreveu na sua conta na rede social Instagram.Pouco depois de ser anunciado como novo treinador dos 'encarnados' para a época 2020/21, Jorge Jesus assumiu o "fim de um ciclo" na sua publicação.

"Chegou a hora de voltar a Portugal. O Flamengo, tenho certeza, seguirá sua trajetória vitoriosa porque conta com elenco e estrutura à altura de sua grandeza. Ao clube, sua diretoria e seus funcionários, a esse grupo fantástico de jogadores, à Nação Rubro-negra, minha eterna gratidão, vocês permanecerão para sempre em meu coração", asseverou.





O Flamengo agradeceu todo o trabalho que o "mister" fez durante este período e sobretudo as conquistas que ficaram para sempre no coração dos mais de 40 milhões de flamenguistas. O Flamengo lamenta a saída do seu vitorioso técnico.



Mais pormenores no trabalho do correspondente da Antena 1 no Brasil, Pedro Sá Guerra.