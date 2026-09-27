Jorge Jesus "satisfeito" com o triunfo de Portugal

O técnico português considerou que "esta equipa tem margem para crescer" e jogo após jogo vai tendo mais ideias para tomar decisões. Jesus enalteceu a organização defensiva de Portugal e a criatividade ofensiva da equipa das 'quinas".





Sobre Gonçalo Ramos, Jorge Jesus bem ao seu estilo disse que "quando eu achar que tem que jogar joga, quando achar que não tem que jogar não joga que é o que acontece com os outros".