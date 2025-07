O acordo está fechado e o técnico de 70 anos vai viajar para a Arábia Saudita no início da próxima semana para formalizar a mudança. Jorge Jesus assina contrato válido por uma época com a equipa onde jogam Cristiano Ronaldo e Otávio.

Entretanto, o ex treinador do Benfica processou os encarnados. Em causa está um alegado incumprimento contratual, em causa está um valor relativo a impostos que Jorge Jesus considera ser da responsabilidade do clube da Luz.



O Benfica está em conversações com os representantes do treinador.