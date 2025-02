O Benfica recebe no sábado o Moreirense. Bruno Lage já conta com os quatro reforços de Inverno: Manu Silva que já se estreou na equipa, Samuel Dahl, Belotti e Bruma.

Em sentido contrário, Di Maria, o melhor marcador da equipa, saiu do último jogo com queixas musculares na coxa e vai falhar esta jornada. O internacional argentino e também o avançado brasileiro Arthur Cabral juntam-se a Tiago Gouveia e Renato Sanches que são baixas de longa duração.



Na antevisão da jornada, o treinador do Benfica confirma as ausências e diz que o duelo de hoje entre os rivais não mexe nas contas do clube da Luz.