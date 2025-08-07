Jornal de Desporto - 12h30
RTP
Às 12:30 e às 18:30, tudo o que de importante acontece no desporto está no Jornal de Desporto da Antena 1. A atualidade do futebol e das modalidades de alto rendimento, a reportagem e a análise. Para nunca ficar fora de todos os jogos.
Nesta edição:
- Casa Pia- Sporting abrem Campeonato;
- Benfica com meio caminho feito para o play off da Champions;
- Braga na Liga Europa em Cluj;
- Santa Clara em Larne na Liga Conferência;
- O último adeus a Jorge Costa;
- 1ª Etapa da Volta a Portugal em Bicicleta;
- Futuro da Prova Raínha em discussão;
- Volei feminino perto do Europeu apesar da derrota 3-2 em Espanha;
- Sub 20 Feminino de Basquetebol na luta pela melhor classificação no Europeu;
- Ténis as finais de Montreal e Toronto e Nuno Borges hoje em Cincinatti.