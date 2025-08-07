Em direto
Jornal de Desporto - 12h30

por Fernando Eurico - Antena 1

RTP

Às 12:30 e às 18:30, tudo o que de importante acontece no desporto está no Jornal de Desporto da Antena 1. A atualidade do futebol e das modalidades de alto rendimento, a reportagem e a análise. Para nunca ficar fora de todos os jogos.

Nesta edição:
  • Casa Pia- Sporting abrem Campeonato;
  • Benfica com meio caminho feito para o play off da Champions;
  • Braga na Liga Europa em Cluj;
  • Santa Clara em Larne na Liga Conferência; 
  • O último adeus a Jorge Costa;
  • 1ª Etapa da Volta a Portugal em Bicicleta; 
  • Futuro da Prova Raínha em discussão;
  • Volei feminino perto do Europeu apesar da derrota 3-2 em Espanha;
  • Sub 20 Feminino de Basquetebol na luta pela melhor classificação no Europeu;
  • Ténis as finais de Montreal e Toronto e Nuno Borges hoje em Cincinatti.
