Em direto
Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

Jornal de Desporto - 12h30

por Valter Madureira - Antena 1

Às 12:30 e às 18:30, tudo o que de importante acontece no desporto está no Jornal de Desporto da Antena 1. A atualidade do futebol e das modalidades de alto rendimento, a reportagem e a análise. Para nunca ficar fora de todos os jogos.

VER MAIS
Nesta edição:

  • Portugal ganha prata no andebol de praia nos jogos mundiais, na China;
  • Entrada do Porto promete, assume Nanafá em exclusivo à Antena 1;
  • Amourra é pequeno no tamanho mas dos mais rápidos da liga alemã;
  • Dia de decisões na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com Benfica em vantagem;
  • Dia de descanso na Volta a Portugal em bicicleta;
  • Empate entre Estoril - Estrela Amadora;
  • Ténis com jogo de hoje do Jaime Faria nos Estados Unidos.
PUB
PUB