Jornal de Desporto - 12h30
Às 12:30 e às 18:30, tudo o que de importante acontece no desporto está no Jornal de Desporto da Antena 1. A atualidade do futebol e das modalidades de alto rendimento, a reportagem e a análise. Para nunca ficar fora de todos os jogos.
- Portugal ganha prata no andebol de praia nos jogos mundiais, na China;
- Entrada do Porto promete, assume Nanafá em exclusivo à Antena 1;
- Amourra é pequeno no tamanho mas dos mais rápidos da liga alemã;
- Dia de decisões na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com Benfica em vantagem;
- Dia de descanso na Volta a Portugal em bicicleta;
- Empate entre Estoril - Estrela Amadora;
- Ténis com jogo de hoje do Jaime Faria nos Estados Unidos.