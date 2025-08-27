Jornal de Desporto - 12h30

por Fernando Eurico - Antena 1

Às 12:30 e às 18:30, tudo o que de importante acontece no desporto está no Jornal de Desporto da Antena 1. A atualidade do futebol e das modalidades de alto rendimento, a reportagem e a análise. Para nunca ficar fora de todos os jogos.

Nesta edição:
  • Começa o Eurobasket 14 anos depois Portugal volta ao grande palco;
  • Benfica ou Fenerbahce. Quem segue para a Liga dos Campeões;
  • Os outros jogos de hoje e a festa dos estreantes. Bodo Glimt , Kairat Almaty e Pafos;
  • Clássico. Sporting vs FC Porto;
  • Ténis. Nuno Borges apurado para segunda ronda do Open dos Estados Unidos;
  • Sub19 de Hóquei em Patins. Europeu. Portugal nos quartos-de-final;
  • Eurobasket. Já começou o encontro Portugal – Chéquia.

