Jornal de Desporto - 12h30
Às 12:30 e às 18:30, tudo o que de importante acontece no desporto está no Jornal de Desporto da Antena 1. A atualidade do futebol e das modalidades de alto rendimento, a reportagem e a análise. Para nunca ficar fora de todos os jogos.
Nesta edição:
- Começa o Eurobasket 14 anos depois Portugal volta ao grande palco;
- Benfica ou Fenerbahce. Quem segue para a Liga dos Campeões;
- Os outros jogos de hoje e a festa dos estreantes. Bodo Glimt , Kairat Almaty e Pafos;
- Clássico. Sporting vs FC Porto;
- Ténis. Nuno Borges apurado para segunda ronda do Open dos Estados Unidos;
- Sub19 de Hóquei em Patins. Europeu. Portugal nos quartos-de-final;
- Eurobasket. Já começou o encontro Portugal – Chéquia.