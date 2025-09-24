Jornal de Desporto - 12h30

por Antena 1

Às 12:30 e às 18:30, tudo o que de importante acontece no desporto está no Jornal de Desporto da Antena 1. A atualidade do futebol e das modalidades de alto rendimento, a reportagem e a análise. para nunca ficar de fora de todos os jogos.

Nesta edição: 


  • Primeiro processo disciplinar no horizonte de Mourinho;
  • Luz transformada num "cemitério de treinadores", na leitura de António Figueiredo.
  • Bruno Lage pode estar de volta ao ativo em breve.
  • Farioli esfrega as mãos: Alberto, Martim e Varela recuperados para Salzburgo. 
  • Vamos à Áustria no dia em que o Braga recebe o Feyenoord para o início da Liga Europa.
  • Ioannidis vai colocar Luis Suárez em sentido. 
  • Sporting tenta manter percurso 100% vitorioso na Champions de andebol. 
  • Leões jogam hoje na Dinamarca.
  • Ténis: Nuno Borges já está nos "oitavos" do Open do Japão.
