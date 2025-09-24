Jornal de Desporto - 12h30
Às 12:30 e às 18:30, tudo o que de importante acontece no desporto está no Jornal de Desporto da Antena 1. A atualidade do futebol e das modalidades de alto rendimento, a reportagem e a análise. para nunca ficar de fora de todos os jogos.
- Primeiro processo disciplinar no horizonte de Mourinho;
- Luz transformada num "cemitério de treinadores", na leitura de António Figueiredo.
- Bruno Lage pode estar de volta ao ativo em breve.
- Farioli esfrega as mãos: Alberto, Martim e Varela recuperados para Salzburgo.
- Vamos à Áustria no dia em que o Braga recebe o Feyenoord para o início da Liga Europa.
- Ioannidis vai colocar Luis Suárez em sentido.
- Sporting tenta manter percurso 100% vitorioso na Champions de andebol.
- Leões jogam hoje na Dinamarca.
- Ténis: Nuno Borges já está nos "oitavos" do Open do Japão.