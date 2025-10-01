Jornal de Desporto - Antena 1

por José Pedro Pinto - Antena 1

Às 12h30 e às 18h30, tudo o que de importante acontece no desporto está no Jornal de Desporto da Antena 1. A atualidade do futebol e das modalidades de alto rendimento, a reportagem e a análise. Para nunca ficar de fora de todos os jogos.

Nesta edição:

  • FC porto com lucros a rondar 40 milhões. Clube portista apresenta melhores contas de sempre.
  • Clássico FC Porto-SL Benfica no domingo. José Mourinho aquece clima após a derrota do Benfica diante do Chelsea.
  • Champions. Sporting sem descanso joga hoje em Nápoles
  • Últimas do Euro de Sub-19 de futsal
  • Europeus de Ciclismo
  • Mundial de Clubes de Hóquei
  • Mundial Paralímpico de Atletismo


