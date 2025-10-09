Desporto
Jornal de Desporto - Antena 1
Às 12h30 e às 18h30, tudo o que de importante acontece no desporto está no Jornal de Desporto da Antena 1. A atualidade do futebol e das modalidades de alto rendimento, a reportagem e a análise. Para nunca ficar fora de todos os jogos.
Nesta edição:
- Presidente da Liga quebra silêncio sobre clima esquentado no futebol português.
- Varandas pensa que está acima de tudo e de todos. Guilherme Aguiar reage à participação disciplinar do Sporting contra André Villas Boas.
- Seleção Nacional na máxima força. Neste jornal, fala o último português que trabalhou na Irlanda.
- Mourinho encantado na Luz.
- Eleições do Benfica: Martim Mayer formalizou candidatura; João Diogo Manteigas entrega lista esta tarde. Noronha Lopes deixa promessa aos sócios se não for eleito.
- Futebol argentino de luto: faleceu o treinador do Boca Juniors.
- Sporting sofre pesada derrota na Champions de andebol.