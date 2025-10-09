Em direto
Governo apresenta proposta de Orçamento do Estado para 2026

Jornal de Desporto - Antena 1

por José Pedro Pinto - Antena 1

Às 12h30 e às 18h30, tudo o que de importante acontece no desporto está no Jornal de Desporto da Antena 1. A atualidade do futebol e das modalidades de alto rendimento, a reportagem e a análise. Para nunca ficar fora de todos os jogos.

VER MAIS
Nesta edição:

  • Presidente da Liga quebra silêncio sobre clima esquentado no futebol português.
  • Varandas pensa que está acima de tudo e de todos. Guilherme Aguiar reage à participação disciplinar do Sporting contra André Villas Boas.
  • Seleção Nacional na máxima força. Neste jornal, fala o último português que trabalhou na Irlanda.
  • Mourinho encantado na Luz.
  • Eleições do Benfica: Martim Mayer formalizou candidatura; João Diogo Manteigas entrega lista esta tarde. Noronha Lopes deixa promessa aos sócios se não for eleito.
  • Futebol argentino de luto: faleceu o treinador do Boca Juniors.
  • Sporting sofre pesada derrota na Champions de andebol.
PUB
PUB