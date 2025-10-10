Desporto
Jornal de Desporto - Antena 1
Às 12h30 e às 18h30, tudo o que de importante acontece no desporto está no Jornal de Desporto da Antena 1. A atualidade do futebol e das modalidades de alto rendimento, a reportagem e a análise. Para nunca ficar fora de todos os jogos.
- Presidente do FC Porto, André Villas-Boas lança apelo urgente à união para evitar falência dos "grandes".
- Eleições no Benfica, entrevistas Antena 1: Luís Filipe Vieira ao lado de Rui Costa; Noronha Lopes promete ser inflexível no tema da influência do Sporting nos órgãos de poder.
- Irlanda aposta tudo na sobrevivência em Alvalade perante Portugal.
- Seleção Nacional na máxima força.
- Moçambique fora da corrida pelo Mundial
- Cabo Verde conta as horas até fazer história.
- Sub-21 recebem hoje a Bulgária.
- Basquetebol: Benfica derrotado no arranque da Taça da Europa feminina.