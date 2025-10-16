Jornal de Desporto - Antena 1

Às 12h30 e às 18h30, tudo o que de importante acontece no desporto está no Jornal de Desporto da Antena 1. A atualidade do futebol e das modalidades de alto rendimento, a reportagem e a análise. Para nunca ficar fora de todos os jogos.

Nesta edição: 

  • Capital do Móvel vai ter lotação esgotada para receber o Sporting
  • Cláudio Ramos e Dominic Prpic apontados ao 11 do FC Porto
  • Neste jornal, vamos até Chaves onde o Benfica joga amanhã
  • Futebol Feminino. Àguias recebem esta noite o Arsenal na Luz
  • Palmeiras de Abel Ferreira firme na liderança do Brasileirão
  • Argentina de Prestianni já está na final do Mundial de Sub-20
  • Seleção de Futsal a caminho da Letónia para dois particulares
  • E ainda o Andebol, Basquetebol, Ténis e Triatlo
