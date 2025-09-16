Jornal de Desporto - Edição 12h30

por Carlos Rui Abreu - Antena 1

Às 12h30 e às 18h30, tudo o que de importante acontece no desporto está no Jornal de Desporto da Antena 1. A atualidade do futebol e das modalidades de alto rendimento, a reportagem e a análise. Para nunca ficar fora de todos os jogos.

Nesta edição:

  • Benfica começa hoje a Fase de Liga da Champions
  • Youth League
  • Karagounis aprova compatriotas de Benfica e Sporting
  • Jogo da Caridade
  • Dança de treinadores na I Liga
  • Futebol de Praia - equipa feminina recebida na Cidade do Futebol
  • Mundiais de Atletismo
  • Mundial de Voleibol
