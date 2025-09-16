Jornal de Desporto - Edição 12h30
Às 12h30 e às 18h30, tudo o que de importante acontece no desporto está no Jornal de Desporto da Antena 1. A atualidade do futebol e das modalidades de alto rendimento, a reportagem e a análise. Para nunca ficar fora de todos os jogos.
Nesta edição:
- Benfica começa hoje a Fase de Liga da Champions
- Youth League
- Karagounis aprova compatriotas de Benfica e Sporting
- Jogo da Caridade
- Dança de treinadores na I Liga
- Futebol de Praia - equipa feminina recebida na Cidade do Futebol
- Mundiais de Atletismo
- Mundial de Voleibol