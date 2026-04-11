José Mourinho voltou a dizer de forma muito clara que quer ficar no Benfica
O treinador aceita as críticas que lhe foram dirigidas depois de ter assumido que queria que alguns jogadores não ficassem no plantel. Mourinho diz ter os defeitos próprios de quem "ganhou tudo".
O treinador do Benfica, José Mourinho, afirmou este sábado que os ‘encarnados’ precisam "muito de ganhar” a um Nacional que, antecipa, vai “jogar para o ponto” no duelo da 29.ª jornada da I Liga de futebol.
“Espero uma equipa a vir jogar para o ponto, sem perder de vista a possibilidade de levar pontos. Nós precisamos muito de ganhar, por todas as razões. Eu li algumas das frases mais marcantes da conferência do Tiago Margarido em que diz que espera um Benfica reativo e, obviamente, que essa é a intenção”, disse.
Ainda com as declarações do técnico após o desaire ante o Casa Pia (1-1) na jornada anterior ‘à cabeça’, José Mourinho vincou a vontade de ficar no Benfica na próxima temporada e de “lutar por títulos”.
Quanto às possibilidades de o Benfica chegar ao título de campeão nacional, José Mourinho começou por referir que a sua carreira se define por “perseverança, trabalho e resiliência”, mas também pelo “realismo”, confessando-se cético quanto à possibilidade de o FC Porto “perder sete pontos”, além de assumir que “complica” as contas o facto de as 'águias' não dependerem apenas dos seus resultados.
“Se a minha carreira reflete alguma coisa, é perseverança, trabalho e resiliência. Mas o sentido de realidade representa a minha carreira. O ‘matematicamente possível’ estimula-me muito quando dependes de ti próprio. Quando começas a estar nas mãos dos outros, a coisa fica mais complicada. Realisticamente, acho difícil o FC Porto perder sete pontos. É nossa obrigação lutar por estes 18 pontos que faltam e temos de ficar à espera que o FC Porto perca aqui ou ali”, salientou o treinador setubalense.
Confrontado com a sua declaração em Rio Maior, na qual disse haver jogadores que tinha vontade de não colocar mais a jogar, afirmou ter sido resultado da “frustração” e que é “normal” um treinador querer mudar algo no seu plantel, principalmente após um “resultado difícil de aceitar”.
“Relativamente ao que disse, foi frustração. Só há cinco treinadores que não mudariam nada no seu plantel. Esses cinco são os únicos privilegiados. Eu também já fui, mas é normalíssimo qualquer treinador querer mudar algo no plantel. Principalmente após um resultado frustrante e difícil de aceitar”, vincou.
