Há mais um português na Arábia Saudita. Jota deixou o Celtic de Glasgow e assinou pelo Al Ittihad. O atacante vai jogar sob as ordens de Nuno Espírito Santo e ter como colegas de equipa Karim Benzema e N'Golo Kanté.

Não foram revelados os detalhes do negócio, mas a imprensa escocesa noticiou que os sauditas terão pago 29 milhões de euros pelo passe. O Benfica tem direito a 30 por cento.



A imprensa escocesa revelou ainda que o avançado português vai receber um milhão de euros por mês ao longo de três épocas.



Jota tem 24 anos, fez toda a formação no Benfica, passou pelo Valladolid e jogou as duas últimas temporadas na Escócia.