Judo. Atletas portugueses com teste positivo para a Covid-19

A Federação Portuguesa de Judo estava a preparar em Coimbra o primeiro estágio alargado. Os dois atletas da Seleção portuguesa foram para casa e vão ser acompanhados pelo delegado de saúde de Coimbra tal como todos os que estiveram em contacto próximo com eles.



O judoca do Sporting, Jorge Fonseca, conquistou o campeonato do Mundo na categoria de -100kg em Tóquio no ano passado.



Também nesse ano Wilsa Gomes conquistou o bronze no campeonato da Europa de sub-23.



O recomeço das provas de judo deve acontecer em setembro.