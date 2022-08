Judo. Jorge Fonseca conquista ouro nos 100 kg em Coimbra

Na prova internacional participaram 150 atletas de 24 países



O judoca do Sporting impôs-se diante do chinês Yongjie Yin, na final de de 100 kg.



Foi a terceira medalha do dia para Portugal na competição que decorre em Coimbra.



O bi-campeão mundial subiu ao pódio depois dos dois bronzes de João Fernando (em - de 81kg) e Guilherme Silva (em - de 100 kg).



Ontem, Francisco Mendes foi de ouro, Bárbara Timo e Thelmo Gomes de prata. E Portugal conquistou também cinco medalhas de bronze.



As competições terminam hoje.