Judoca Bárbara Timo eliminada da primeira ronda -63kg de Judo

Muito emocionada diz que este resultado ficou muito longe do objetivo pretendido. Um trabalho duro, durante três anos, que terminou da pior maneira.Bárbara Timo, em declarações ao jornalista da RTP, João Miguel Nunes, diz que se sentia preparada e confiante.Com a voz embargada refere que o muito trabalho que teve e explica que "aqui estamos lutando com meninas do mesmo nível e todas estão afiadas no seu melhor".

A sul coreana Kim Jisu venceu Bárbara por ippon - Foto: Reuters







O meu objetivo final, diz a atleta portuguesa, eram estes jogos olímpicos: %u201Csinto que estou no melhor da minha forma, mas não foi suficiente.

Quanto aos próximos Jogos Olímpicos, Bárbara Timo diz que o caminho é muito árduo e diz ter de pensar se esta pronta para esse caminho duro.



Bárbara Timo ficou desulada com este resultado - Foto: EPA





Num combate que estreou a competição do dia na Arena Mars-de-Champ, Timo não conseguiu superar uma adversária que havia vencido este ano no Grand Prix de Almada, mas que apenas tinha a diferença de um lugar (15.ª e 16.º) no ranking mundial.



A judoca lusa, que perdeu por imobilização (osaekomi) a poucos segundos do final, sai dos seus segundos Jogos Olímpicos com pior desempenho do que em Tóquio2020, quando competia em -70 kg e realizou dois combates.