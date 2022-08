K1 500 metros. Pimenta conquista bronze nos Europeus de Munique

A competir na pista sete,O canoísta limiano havia já sido medalha de bronze nesta distância nos mundiais do Canadá, há duas semanas.

Fernando Pimenta vai ainda disputar a final do olímpico K1 1.000 no sábado.



A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos decorre em Munique até domingo e reúne nove modalidades.

Esta é a quarta medalha de Portugal até ao momento, depois de duas de ouro, para Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, da de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.