Keizer confirma Wendel como opção para Final da Taça

Keizer diz que não sabia da queixa dos leões contra Sérgio Conceição e confirma que Wendel vai jogar no Jamor, apesar de ter sido castigado.



O treinador não deu favoritismo a nenhuma das equipas na final da Taça de Portugal, mas sublinhou a importância de vencer e garantiu que, no sábado, tudo fará pela conquista.



Com Borja e Ristovski castigados, Keizer pondera jogar com esquema de três centrais. O técnico disse ainda que nada precisa de fazer para que Bruno Fernandes volte a brilhar frente ao FC Porto.