Keizer quer ganhar ao Benfica num jogo onde diz não haver favoritos

O Sporting ocupa o quarto lugar do campeonato, com 39 pontos, menos dez do que o líder FC Porto, enquanto o Benfica segue na segunda posição, com 44.





Keizer afirma mesmo que não falar em derrotas e o foco é sempre na vitória. “Estamos a preparar-nos para amanhã [domingo] estarmos o melhor possível", afirmou.





O treinador holandês vai estrear-se num dérbi frente ao Benfica e, embora reconheça que é um jogo "especial", lembrou que na sua posição tem de ser imune a esse lado mais emocional do confronto entre os dois rivais da cidade de Lisboa.