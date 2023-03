"Kings League" junta 90 mil pessoas em Camp Nou

O “Kings League” é um torneio transmitido nas redes sociais, com 12 equipas de futebol de sete, cada uma delas com um presidente de renome, seja no mundo do desporto ou no dos criadores de conteúdo.







Uma liga de futebol de sete, estabelecida em 2022 pelo ex-jogador de futebol Gerard Piqué em associação com outras personalidades notáveis ​​do futebol e streamers da internet.







Entre os rostos mais conhecidos estão os de Iker Casillas, antigo internacional espanhol, e o de Sergio “Kun” Aguero, antigo internacional argentino.





No domingo, a vencedora foi a equipa de El Barrio.