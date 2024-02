O novo reforço do Sporting, Koba Koindredi, já treina com o restante plantel. Poder ser opção para o jogo de amanhã com o Famalicão. O médio francês, contratado ao Estoril, realizou ontem o primeiro treino com a equipa.

Já o central St. Juste voltou a ressentir-se de uma lesão e só treina no ginásio. O mesmo acontece com Fresneda, que continua longe do relvado.



O Sporting joga amanhã em casa do Famalicão, a partir das 18h00. Esta manhã, Rúben Amorim não quis falar sobre o futuro no clube. O treinador sublinha que o foco é ser Campeão.