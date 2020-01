Kobe Bryant. O percurso de um dos melhores jogadores de basquetebol de sempre

Tinha apenas 17 anos quando chegou à NBA, onde jogou 20 épocas, entre 1996 e 2016, sempre com o equipamento roxo e dourado dos Los Angeles Lakers.



Kobe Bryant fez a ligação entre duas gerações de lendas, de Michael Jordan a Lebron James, e também tem lugar entre os melhores de sempre.



Conquistou cinco títulos de campeão ao lado de Shaquille O'Neal e sob o comando de Phil Jackson.



Esteve por 11 vezes na equipa ideal da Liga profissional norte-americana, foi eleito uma vez o jogador da época e foi o melhor marcador por duas vezes.



Marcou 33643 pontos, o quarto melhor de sempre. Este domingo foi ultrapassado por Lebron James e estava no pavilhão para o felicitar.



Conquistou também o ouro Olímpico em 2008 e 2012.



A enorme popularidade levou a que tivesse sido chamado 18 vezes ao All Star Game.



Em 2013, já veterano, sofreu uma das lesões mais graves que pode afetar um desportista. Rompeu o tendão, mas ficou em campo para converter dois lançamentos livres.



Entre os inúmeros prémios conquistados ao longo de uma vida cheia, o mais invulgar terá sido o Óscar de melhor Curta Metragem de Animação.