Lage e Bernardo Silva. "Acredito que em breve será jogador do Benfica"

O jogador já ia falhar a receção de amanhã ao Santa Clara, por estar castigado, mas irá assim estar ausente de mais alguns jogos.



Dedic pode ser substituído por Tomás Araújo, Aursnes ou pelo jovem Leandro Santos.



Em sentido contrário, o Benfica-Santa Clara de amanhã deve marcar a estreia pelo Benfica do ucraniano Sudakov, o médio ofensivo que chegou nos últimos dias de mercado.



Há minutos, Bruno Lage disse que Sudakov está tranquilo, apesar do ataque russo que atingiu o apartamento onde estava a família do jogador, em Kiev.



Lage teve ainda outra declaração de destaque: disse acreditar que Bernardo Silva será em breve jogador do Benfica, independentemente de quem for o presidente do clube.