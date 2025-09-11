Lage e Bernardo Silva. "Acredito que em breve será jogador do Benfica"

O lateral Dedic, do Benfica, vai parar duas semanas devido a lesão. O jogador lesionou-se ao serviço da seleção da Bósnia.
Dedic pode ser substituído por Tomás Araújo, Aursnes ou pelo jovem Leandro Santos.
Em sentido contrário, o Benfica-Santa Clara de amanhã deve marcar a estreia pelo Benfica do ucraniano Sudakov, o médio ofensivo que chegou nos últimos dias de mercado.
Há minutos, Bruno Lage disse que Sudakov está tranquilo, apesar do ataque russo que atingiu o apartamento onde estava a família do jogador, em Kiev.
Lage teve ainda outra declaração de destaque: disse acreditar que Bernardo Silva será em breve jogador do Benfica, independentemente de quem for o presidente do clube.