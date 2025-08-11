Lage pede determinação e apoio das bancadas frente ao Nice

Bruno Lage é perentório: "Nice, Nice, Nice". O treinador %u2018encarnado não quer ouvir nem falar de outros temas a não ser o jogo de amanhã, frente ao Nice para o apuramento à Liga dos Campeões.

Jogar em casa é importante e Lage conta com o apoio fundamental dos adeptos.



O treinador do Benfica refere que a eliminatória está longe de estar decidida, e a equipa vai ter de entrar com determinação apesar de chegar à esta segunda mão do apuramento, à "Champions" com a vantagem de dois golos.



Relativamente à possível saída de Artur Akturkoglu do clube da Luz, Bruno Lage referiu que não contei com o jogador no primeiro jogo frente ao Nice, por que estava lesionado, mas agora já recuperado, está convocado.

