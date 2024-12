A vitória do Benfica frente ao Estoril Praia esta segunda-feira à noite deixou os encarnados na liderança do campeonato, à frente do Sporting e do Futebol Clube do Porto. Após a partida no Estádio da Luz, em Lisboa, o treinador do Benfica mostrou-se satisfeito com o "primeiro lugar" mas afirmou que o objetivo da equipa "é o natal, a passagem de ano, a Páscoa e o final porque o final é que é importante".