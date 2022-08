Lançamento do peso. Auriol Dongmo qualificou-se para a final

A lançadora portuguesa qualificou-se com facilidade logo ao primeiro ensaio, com a melhor marca das eliminatórias - 19 metros e 32 centímetros.



A atual campeã mundial de pista coberta é uma das grandes favoritas à conquista do título europeu.



A portuguesa Jéssica Inchude também se apurou para a final do lançamento do peso, que decorre hoje ao final da tarde e com transmissão em direto na RTP2.



Lorène Bazolo e Carlos Nascimento estão apurados para as meias finais dos 100 metros.