Leila Marques eleita vice-presidente do Comité Paralímpico Internacional

Leila Marques marcou presença como nadadora nos Jogos de Atlanta, em 1996, Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008.



A médica, de 44 anos, é vice-presidente do Comité Paralímpico de Portugal e, ainda antes da criação do organismo, presidiu à Federação Portuguesa de Desportos para Deficientes, além de ter sido chefe da Missão portuguesa em Tóquio.



Pela primeira vez Portugal ocupa uma vice-presidência do Comité Paralímpico, a estrutura que tutela o desporto paralímpico a nível mundial.