Leila Marques eleita vice-presidente do Comité Paralímpico Internacional
A antiga nadadora paralímpica portuguesa Leila Marques foi eleita para o cargo de primeira vice-presidente do Comité Paralímpico Internacional.
A médica, de 44 anos, é vice-presidente do Comité Paralímpico de Portugal e, ainda antes da criação do organismo, presidiu à Federação Portuguesa de Desportos para Deficientes, além de ter sido chefe da Missão portuguesa em Tóquio.
Pela primeira vez Portugal ocupa uma vice-presidência do Comité Paralímpico, a estrutura que tutela o desporto paralímpico a nível mundial.