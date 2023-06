Lendas do râguebi sul-africano visitam Portugal

Para jogar com a antiga selecão portuguesa num jogo no Jamor, alguns dos melhores jogadores de râguebi da África do Sul trouxeram experiências e histórias sobre a herança de Nélson Mandela na luta contra o apartheid.



Defrontar os Portugal Barbarians Internacional, promover o desenvolvimento do râguebi e os seus valores junto dos jovens portugueses são os grandes objectivos desta estadia em Portugal.