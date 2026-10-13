Lens - Sporting CP

O Sporting defronta o RC Lens, no Stade Bollaert-Delelis, em França, em jogo da segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Ambos os emblemas entram em campo motivados pelas vitórias conseguidas na jornada inaugural. A equipa leonina, comandada por Rui Borges, bateu os turcos do Galatasaray por 3-1 em Alvalade.



Por sua vez, o Lens assegurou um triunfo por 3-2 na deslocação à República Checa frente ao Slavia de Praga.



Historicamente, este constitui o primeiro jogo oficial de sempre entre os dois clubes. O árbitro designado para dirigir o encontro é o croata Igor Pajac.

