Lesão grave no tornozelo direito afasta Neymar dos relvados

De acordo com o comunicado do clube, o internacional brasileiro vai ter de ser operado ao tornozelo direito e estará afastado dos relvados "entre três a quatro meses".



O jogador de 31 anos tem sofrido várias lesões no tornozelo direito ao longo dos anos, a última das quais na partida entre o campeão francês e o Lille.



Neymar estava a realizar uma das melhores temporadas em Paris com 18 golos e 16 assistências em 29 jogos.